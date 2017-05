Alles over het Songfestival in Rijnmond Nu

Café de Regenboog

Rijnmond Nu is in Songfestival-sferen! Vanavond treden de dames uit onze regio op in Kiev. En dat moet je natuurlijk zien! Ook in café de Regenboog in Rotterdam zijn ze er helemaal klaar voor.

Ook in het laatste uur van Rijnmond Nu veel songfestivalmuziek uit vervlogen tijden. Plus het commentaar van onze eigen songfestival-watcher Dennis van Eersel live vanuit Kiev. En natuurlijk veel commentaren vanuit café De Regenboog. Wie is naast O'G3NE jouw favoriet? Laat het ons weten! Stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl! Twitteren kan natuurlijk ook. Stuur je bericht plus eventueel een songfestival-foto met #RijnmondNu : RIJNMOND NU TWITTERKANAAL: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.

Kijk ook op de homepage van Rijnmond Nu. Vaak kun je de uitzending terugluisteren! Check het door de foto naar links te swipen.

Door: Ruud de Boer Correctie melden