Het doek valt na 60 jaar voor Rotterdamse accordeonisten

Na 60 jaar stopt de Rotterdamse Accordeon Vereniging Philharmonica. Er komen al een tijd geen nieuwe leden meer bij. De trekzak zou als ouderwets instrument worden gezien. Woensdagavond kwamen de leden voor een laatste repetitie bij elkaar.

"Ik vind het zo jammer. Ik zit er 46 jaar bij. Dat kan je niet zomaar uitvlakken", zegt een van de accordeonisten.

Ria van Dinther is dirigente van Philharmonica. Zij zit er al vanaf het begin bij. "We hebben overal gespeeld; in dierentuinen, op cruises en heel veel in het buitenland. Dat is nu allemaal voorbij en dat doet mij heel veel."

Een ander lid van de groep heeft wel een verklaring voor het minder populair worden van de accordeon."Het is niet meer van deze tijd. Vaak denken mensen dat het 'hoempapa muziek' is, maar dat hoeft helemaal niet. Wij spelen populaire nummers tot klassiek."

Zaterdag treedt de groep voor het laatst op. De korte afscheidsuitvoering vindt om 20:00 uur plaats in 'De Aanbouw' in Hoogvliet.