Tbs geëist voor doden ex-vrouw Spijkenisse

Justitie eist tbs met dwangverpleging tegen een man die zijn ex-vrouw had gedood in Spijkenisse. Hij heeft bekend dat hij de vrouw met een beeld heeft doodgeslagen, vorig jaar augustus in de Gouwestraat in Spijkenisse.

Volgens deskundigen was de man volledig ontoerekeningsvatbaar. Daarom eist justitie geen celstraf. De man had waanbeelden en geloofde in een complot tegen hem. Nabestaanden zeggen dat zij al langer vreesden dat de vrouw zou worden gedood. De verdachte zou eerder zeer gewelddadig zijn geweest. De rechter in Dordrecht doet over twee weken uitspraak.