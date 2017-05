Prins gaat Dordts theater Hollands Diep leiden

Muziektheater Hollands Diep krijgt komend seizoen een nieuwe artistiek leider, David Prins. Hij volgt Cilia Hogerzeil op, die het muziektheater in Dordrecht in 2001 oprichtte. Zij vindt het tijd voor een opvolger ''die met frisse moed en visie nieuwe wegen kan ontwikkelen''.

David Prins is operaregisseur. ''Hij is een veelzijdige originele theatermaker, die oud én modern repertoire tot succesvolle voorstellingen weet te maken, zowel in reguliere theaters als op locatie'', zegt Hogerzeil.

''Hij heeft een maatschappelijke betrokkenheid, die past bij Hollands Diep en weet die betrokkenheid om te zetten in theatrale en muzikale vormgeving'', aldus een woordvoerder.

Het gezelschap legt zich toe op hedendaags en nieuw gecomponeerd repertoire, gespeeld op de meest uiteenlopende locaties.