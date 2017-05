Gemeenteraad Rotterdam akkoord met bouw Feyenoord City

Na tien jaar dromen van een nieuw stadion voor Feyenoord, is het nu definitief zeker. Een brede meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad heeft gekozen voor een nieuw stadion aan de Maas, de ontwikkeling van het gebied eromheen en hergebruik van de Kuip. Er is groen licht voor Feyenoord City.

Het voorstel werd met 35 stemmen voor en 10 tegen aanvaard. Alleen de SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en twee fractieleden van D66 en Leefbaar Rotterdam keerden zich tegen het principebesluit. Zij waarschuwden voor financiële risico's en wensten een renovatie van de Kuip.

Het grote verschil met alle eerdere plannen is dat het nu niet alleen om een stadion gaat. Het is niet alleen een boost voor Feyenoord, maar voor heel Zuid. Alle andere plannen strandden onderweg omdat partijen zich terugtrokken of er geen politieke eensgezindheid was.

Urenlang beraad

Aan het einde van een urenlange raadsvergadering over een megaproject van vele miljoenen euro's kleurde de Rotterdamse gemeenteraad zwart-wit. Dat ging overigens niet zonder slag of stoot.

De raad eiste veel garanties. Zeventien voorwaarden staan in een ‘position paper’ waarmee de gemeente Rotterdam controleert of Feyenoord City haar afspraken nakomt.

Deze eisen gaan onder meer over de bereikbaarheid van het nieuwe stadion voor 63.000 bezoekers. Ook moeten investeerders niet alleen een financieel, maar ook een maatschappelijk belang laten zien.

Miljoenenproject

Voor ruim 365 miljoen euro gaat er een nieuw stadion verrijzen langs de Maas en voor het gerenommeerde architectenbureau OMA van Rem Koolhaas gaat het de eerste voetbaltempel worden die ze ontwerpen.

Het fiat van de raad betekent dat de gemeente Rotterdam 135 miljoen euro investeert in het nieuwe stadion, infrastructuur en grondaankoop.

Deze gemeentelijke investering moet investeerders motiveren om ook geld te steken in een nieuw stadion, herontwikkeling van de Kuip en het gebied. Feyenoord moet die investeerders nu gaan zoeken.

Over zes jaar

In 2023 zal Feyenoord zijn eerste wedstrijd spelen in het nieuwe stadion. Dan gaan ook de spelersbudgetten omhoog omdat de opbrengsten van het nieuwe stadion als een vliegwiel werken.

Met een structureel hoger spelersbudget kan Feyenoord jaarlijks meedingen naar een plek in de top drie van het eredivisievoetbal, en ook haar ambities verleggen op Europees niveau. Voorzichtig klinkt daar de wens van Champions League-voetbal in door.

Gebied rond stadion

Als het nieuwe stadion af is, wordt een start gemaakt met de herontwikkeling van de Kuip, woningbouw en een uitgaansstrip van het oude naar het nieuwe stadion.

Ook gaat er stevig geïnvesteerd worden in openbaar vervoer en nieuwe vervoersplannen voor fiets en auto.

Een grote wens is een extra metrolijn naar Zuid, maar daar zijn miljarden euro’s voor nodig van het Rijk. Daarvoor wordt een lobby in Den Haag gestart.