'Prachtige overwinning voor Feyenoord'

President-commissaris Gerard Hoetmer van Feyenoord noemt het raadsbesluit voor de ontwikkeling van Feyenoord City ''een prachtige overwinning voor de club''. De gemeenteraad ging donderdagavond met een ruime meerderheid akkoord met de bouwplannen op Rotterdam-Zuid.

''Wij willen zo snel mogelijk een nieuw en vol stadion'', zei Hoetmer. Die uitbreiding naar een stadion met 63.000 toeschouwers moet Feyenoord meer financiële armslag geven. Een spelersbegroting van circa 30 miljoen euro stelt de club in staat beter te concurreren met PSV en Ajax, die veel meer geld hebben voor de spelersgroep.

Hij zei blij te zijn met een motie om het budget liefst een jaar voor de opening van het nieuwe stadion, dat in 2022 speelklaar zou moeten zijn, op te schroeven naar 28 miljoen euro. ''Maar garanties bestaan niet in de topsport'', waarschuwde de president-commissaris.

Directeur Jan van Merwijk van de Kuip, het stadion waarin Feyenoord sinds 1937 speelt, zegt dat het plan voor een nieuw stadion er ''eindelijk'' door is, na twee eerdere gestrande pogingen.

''Maar we staan nog maar aan het begin, het gaat nu pas echt beginnen met de uitwerking van de plannen en het vinden van financiers'', aldus Van Merwijk. ''We zijn er nog lang niet, want nu moeten we onze mooie plannen werkelijkheid laten worden.''

Het is de bedoeling dat het stadion de blikvanger wordt van Feyenoord City, een heel nieuw gebied met woningen, winkels, scholen en uitgaanscentra aan de oever van de Nieuwe Maas. De Kuip blijft daarin behouden.