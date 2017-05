Hoetmer: 'Met emoties alleen kun je nooit structureel de top halen'

Gerard Hoetmer noemt het besluit van de Rotterdamse gemeenteraad om groen licht te geven voor Feyenoord City en daarmee een nieuw stadion voor Feyenoord ''prachtig''. De president-commissaris van de Rotterdamse club spreekt van ''een plan met een beperkt risico dat zorgt voor een gigantische uitstraling voor Rotterdam.''

De gemeenteraad schaarde zich donderdagavond met een meerderheid van 35 tegen 10 met een principebesluit achter de plannen. ''Ik moet complimenten geven aan de teams die eraan gewerkt hebben,'' zei Hoetmer na de gemeenteraadsvergadering. ''Het team van de gemeente en het team van Feyenoord City. Dit betekent ook dat het ontzettend goed uitgewerkt is.'' geweest.

De supporter

De vreugde van Hoetmer staat in schril contrast met de gevoelens van een deel van de aanhang, die het verlaten van de huidige Kuip helemaal niet zien zitten. ''Je mag bij een club als Feyenoord niet alles supporters als dé supporter neerzetten,'' zegt de president-commissaris daarover. ''Er komen ook steunbetuigingen binnen van mensen die zeggen: ik wil ook dat mijn kleinkinderen naar het stadion gaan. Dé supporter bestaat niet.''

Emoties

Hoetmer snapt dat er emoties komen kijken bij het verlaten van het huidige stadion. ''Voor mij zitter er ook emoties in de Kuip. Maar de supporters maken de sfeer. Als ik naar de wc ga, moet ik in de rij staan en sta ik daarna in de zeik. Het is erg oud. Het gaat geen tachtig jaar meer mee. Dan moet je ook durven zeggen: we gaan nu bouwen voor de toekomst. Ik begrijp alle emoties, maar met emoties alleen kun je nooit structureel de top halen. En dat willen we als Feyenoord. Dat moet Feyenoord.''