Webcam toont bevalling Okapi in Blijdorp

Diergaarde Blijdorp heeft camera's gezet in het Okapi-verblijf. Een van de dieren, Kamina, is namelijk hoogzwanger.

De Okapi's zijn al sinds 1957 in Rotterdam. Toen was er nog niet veel bekend over deze mysterieuze diersoort. De soort werd pas rond 1900 ontdekt. Het dier is verwant aan de giraffe en heeft bruin-witte strepen.

Rotterdam telt nu vier volwassen okapi's. Een van de dierenverzorgsters van Kamina zal ook een speciale vlog maken over de geboorte.

De beelden zijn via deze link te zien.