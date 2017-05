Viergever moet eindstrijd Europa League missen

Oud-Spartaan Nick Viergever mist de finale van de Europa League. De Capellenaar zag zijn ploeg Ajax zich donderdagavond ten koste van Olympique Lyon plaatsen voor de eindstrijd van het Europese toernooi, maar Viergever moet die door een schorsing aan zich voorbij laten gaan. De verdediger kreeg in de slotfase zijn tweede gele kaart.

Ajax verdedigde in Frankrijk een 4-1 voorsprong. Het werd ondanks de openingstreffer van Kasper Dolberg nog bijzonder spannend. Uiteindelijk was een 3-1 nederlaag voldoende om de finale in Zweden te bereiken.

Oud-Feyenoorder John Guidetti slaagde er met Celta de Vigo op bezoek bij Manchester United niet in zich te plaatsen voor de finale. Na de 1-0 zege van de Britten in Spanje, werd het op Old Trafford 1-1.

De finale van de Europa League is op 24 mei in Stockholm.