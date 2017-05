Van Merwijk: 'We gaan Ajax en PSV inhalen'

"Een hele belangrijke stap,'' zo noemt stadiondirecteur Jan van Merwijk van Feyenoord het besluit van de Rotterdamse gemeenteraad om zich achter de plannen voor Feyenoord City te scharen. ''Dit is een mooie dag, maar we zijn er nog niet.''

Van Merwijk is stellig over het effect dat het nieuwe stadion op het sportieve perspectief van Feyenoord zal hebben. Volgens hem haalt Feyenoord Ajax en PSV niet alleen bij, maar gaat het die twee clubs ook voorbij. ''Omdat we een groter en beter stadion gaan krijgen dan de concurrentie en omdat we een model hebben waarin alle inkomsten uit het stadion naar de club gaan. Zij zullen ook niet stil zitten, maar voorlopig gaan wij een stevige voorsprong nemen.''

Draagvlak

Van Merwijk was blij met het brede draagvlak in de gemeenteraad. Volgens hem steunen de supporters van de Rotterdamse club de plannen in een soortgelijke verhouding. ''Er is geen enkel plan waarbij je honderd procent meekrijgt. Het is aan ons om de sfeer en de beleving in het nieuwe stadion te krijgen en ook de kritische fans mee te krijgen in het gevoel dat er een tweede huis voor ze gebouwd gaat worden.''

Twijfels

Toch twijfelen velen eraan of de sfeer die heerst in het huidige stadion te evenaren is op een andere plek. ''Die uitdaging gaan we wel aan,'' zegt Van Merwijk. ''Mensen maken de sfeer en er gaan straks nóg meer mensen in. We geloven erin, maar we kunnen het bewijs pas leveren als het zo ver is.''

Ook bij de businesscase worden door critici vraagtekens geplaatst. Onterecht in de ogen van Van Merwijk. ''Die businesscase is door een heleboel partijen een paar keer gekraakt, maar wij staan er achter. We vinden het een reële businesscase. We zoeken zekerheden en garanties. Dat is lastig, maar we doen er alles aan om waar te maken wat er staat en daar hebben we honderd procent vertrouwen in.''