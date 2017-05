Honkballers Neptunus verslaan Pioniers

De honkballers van Curacao Neptunus hebben donderdag afgerekend met Hoofddorp Pioniers. In het familiestadion waren de Rotterdammers met 6-2 te sterk voor de ploeg uit Noord-Holland.

Neptunus kwam eigenlijk nooit in de problemen tegen Pioniers. In de eerste inning bezorgden Van der Meer en Diaz de Rotterdammers een 2-1 voorsprong (Leonora sloeg namens de bezoekers een homerun). Punten van Diaz en Boekhoudt in de derde inning, Verkerk in de vierde en Daantji in de zevende hielpen Neptunus uiteindelijk aan de comfortabele zege.

Neptunus is nu derde achter Amsterdam en HCAW.