Ons Kluppie, aflevering 9: Deuce Again

Samen met Rotterdam Sportsupport is RTV Rijnmond ook dit jaar weer op zoek naar de allerleukste club van Rotterdam. Tijdens de verkiezing van Ons Kluppie 2017 krijgen tien Rotterdamse sportverenigingen de gelegenheid om zichzelf te presenteren en om te laten zien waarom zij hét 'kluppie' van het jaar zijn.

Deze week is alle aandacht voor tennisvereniging Deuce Again. Die tennisvereniging uit Rotterdam-Zuid, opgericht in 1919, biedt plaats aan ruim 300 leden van alle pluimage. Ook is er veel aandacht voor speciale projecten, zoals tennis voor kinderen met obesitas en chronisch zieken.