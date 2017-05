OG3NE naar finale Songfestival

De Dordtse zangeressen van OG3NE hebben zich donderdagavond geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Amy, Lisa en Shelley behoren tot de tien acts die een finaleplaats afdwongen.

De drie traden in Kiev op met het nummer 'Lights and Shadows'. Het is de vierde keer in de afgelopen vijf jaar dat Nederland zich plaatst voor de finale.

Moeder

De moeder van de drie zangeressen van OG3NE belde haar dochters donderdagavond direct op toen bekend werd dat ze een finaleplaats hadden veiliggesteld.

Volgens Lisa, Shelley en Amy is ze "heel erg blij'' voor de zangeressen. "Blij voor ons dat we door zijn, en blij dat we dit hebben kunnen doen", vertelde Lisa.

De moeder van de zussen is ongeneeslijk ziek en kon daarom niet mee naar Kiev. Het nummer Lights and Shadows is een ode aan haar.

Trots

OG3NE vertelde direct na de show dat ze zich op het podium "ongelofelijk sterk en krachtig'' voelden. Lisa: "We zijn trots dat we dat gevoel en onze boodschap hebben kunnen overbrengen en gaan dat zaterdag in de finale nog een keer en nog wat extra doen."

Het afwachten tot alle winnaars bekend waren, was zenuwslopend voor de zussen. "Als negende genoemd worden, is echt killing'', vonden ze.

Naast Nederland gingen ook landen als Israël, Kroatië, Denemarken, Roemenië, Bulgarije en Hongarije door.

Andere halve finale

Dinsdag was er ook al een halve finale. Ook toen hebben tien landen, waaronder België, zich geplaatst voor de eindstrijd op zaterdag.

Zes landen waren al zeker van een optreden in de finale. Het gaat om Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Groot-Brittannië, de landen die het meest betalen voor het festival, en de winnaar van vorig jaar: Oekraïne.