Feyenoordfan: Toch naar die vier knaapjes uit Ierland

"Het was een heel dilemma, moet ik zeggen", verzucht Leo Jacobsen. De Feyenoordfan laat zondag de wedstrijd van zijn cluppie tegen Heracles schieten. Want zijn ándere grote liefde, U2, trapt vrijdagavond de Joshua Tree Tour af in Canada. En Jacobsen kan daardoor niet meer op tijd terug zijn in Rotterdam.

Jacobsen, die op een steenworp van de Kuip werd geboren, is al sinds 1983 een grote fan van "de vier knaapjes uit Dublin", zoals hij U2 zelf noemt. Hij heeft de band al zo'n 35 keer zien optreden.

Jubileumtour

Maar de show van vrijdag is een heel bijzondere. Het is de openingsshow van de jubileumtour. Jacobsen moest en zou daarom in het BC Stadium in Vancouver zijn.

"Ik heb er bij de aankoop van de kaarten nooit rekening mee gehouden dat mijn andere grote liefde in dezelfde periode kampioen zou worden."

Never nooit niet gedacht

"Ik had in januari niet het gevoel dat dit sprookje gewoon doorging. Ik dacht: 'het is mooi, maar het zal wel weer ergens verkeerd gaan. Daar in 020 hebben ze altijd geluk.' Ik had never nooit niet gedacht dat Feyenoord echt kampioen zou kunnen worden."

Het zure is dat Jacobsen afgelopen zondag wél in de Kuip was. Ook toen kon Feyenoord kampioen worden, maar de club liet het afweten.

Jacobsen heeft de dag na de wedstrijd nog geprobeerd of hij zijn terugreis kon verzetten tot direct na het concert in Vancouver. "Maar daar hing zo'n prijskaartje aan vast dat het niet verstandig was."

Livestream

Toch denkt Jacbosen niets van de wedstrijd zondag te missen. Hij hoopt met een livestream naar de wedstrijd te kunnen kijken.

Hij is optimistisch. "Je moet er wel een goed gevoel bij hebben. Het zal toch niet gebeuren dat het fout gaat?"