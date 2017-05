Albino meerkoetje verbaast vogelopvang

Vogelklas Karel Schot had er nog nooit eerder een gezien: een spierwitte meerkoet. Onlangs bracht de dierenambulance een albino-meerkoetkuiken binnen. Het jong bezweek korte tijd later.

Het kuiken was gevonden in Maasdam. Het was volgens Karel Schot 'koud, hongerig en verweesd'. Mogelijk is het meerkoetje verstoten door zijn ouders en was het daarom ten dode opgeschreven.

“Erg jammer dat het kuiken het niet heeft gered”, zegt Ferry van Jaarsveld van de Vogelklas. "Natuurlijk doen we ons best om alle kuikentjes te redden, maar als je zo’n bijzondere albino in handen krijgt, zet je toch net een stapje extra.”

Een albino meerkoet is zo bijzonder dat het Natuurhistorisch Museum Rotterdam al heeft gevraagd of ze het kuiken in de collectie mogen opnemen. Of het meerkoetje wordt tentoongesteld is nog niet bekend.