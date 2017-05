Niet Netjes (S)exhibitie Stedelijk Museum Schiedam

Schilderij van de (S)exhibitie in Schiedam

Het Stedelijk Museum Schiedam, bekend van de grootste Cobra-collectie ter wereld, maakt plaats voor erotica-kunstschilder/ 2005 kunstenaar van het jaar-winnaar Jacques Tange om met 13 andere landelijk bekende kunstbroeders en -zusters de Niet Netjes (S)exhibitie te komen inrichten.

Gastconservator Tange is in zijn Schie-galerie druk in de weer met het zorgvuldige kunstemaak potsebak-geselecteer.

De werken varieren van besmuikt ironisch-erotisch naakt tot niets aan de verbeelding of fantasie overlatende blik tussen de rails-gunning dan wel aplombe boys and girls with big cocks-stukken.

Ook Rob Scholte, de door een auto-bomaanslag verminkte kunstenaar en Niet Netjes-inzender van het eerste uur heeft z'n lusten op pronte promiscuë-prenten bot gevierd en zal prominent worden geëx- en -sexbieerd

Als Jaques Tange op tijd klaar is met het gepuzzel dan staat de officiële SM-opening aan de Schiedamse Hoogstraat, dienaangaande dienaanstaande op 20 mei ergens in de middag gepland.

Stadgenoot, actrice, zangeres én erotica-liefhebster Anne-Marie Jung neemt de honneurs daar waar

En wie stuur je dan als verslaglegger alvast voor zowel verbaal als visueel nietsverhullende peepshow en dito gekruid gespruit geluid vooruit? Juist....onze eigeste sexueel geentameerde abberaan Jack F Kerklaan.....