Auto's staan niet langer op nummer 1 in Rotterdam

Fietsers

Het wordt steeds drukker in Rotterdam. De stad telt steeds meer inwoners en trekt meer bedrijvigheid en toeristen aan. Om te voorkomen dat het verkeer in de stad straks vastloopt, zet de gemeente in op meer fiets en openbaar vervoer en minder auto.

'De gemeenteraad ging donderdag akkoord met de verkeersplannen voor de komende vijftien jaar. Centraal daarin staan een betere doorstroming en een gezondere lucht. Wat het gaat kosten om het autoverkeer terug te dringen en de fiets en het ov te stimuleren, is nog niet bekend. Fietspaden en loungeplekken

Er komen meer fietspaden in de stad. Ook krijgen fietsers vaker groen licht. Voetgangers komen aan hun trekken met plekken in het centrum waar ze kunnen 'loungen'. Verder wordt het openbaar vervoer uitgebreid, vooral op Zuid. Want daar zijn wijken nog slecht op elkaar aangesloten. Voorbeelden zijn een nieuwe tramlijnen door de Maastunnel, over de Willemsbrug, en van Zuidplein naar het stadion. Ook een extra metrolijn zou wenselijk zijn maar dat is een peperdure geldkwestie en iets van de hele lange adem. Automobilisten staan in Rotterdam niet langer op één. Ze worden niet geweerd uit het centrum maar wel gestimuleerd om te rijden over wegen die slimmer op elkaar worden aangesloten. Extra oeververbinding

De stad zou een extra oeververbinding goed kunnen gebruiken en het liefst twee. Een brug is de goedkoopste optie, een tunnel de duurste. De vele miljoenen en misschien zelfs miljarden die daarvoor nodig zijn, kan de gemeente niet zelf ophoesten. Rotterdam hoopt op financiële steun van het kabinet. Het stadsbestuur gaat daarvoor lobbyen, alleen is wel afhankelijk van het aantreden van een nieuwe regeringsploeg in Den Haag. Als de groenrechtse coalitie van VVD, CDA, D66 en GroenLinks er komt, dan is dat goed voor de Rotterdamse plannen, denkt het college. De voorkeur van het college is om te beginnen met een westelijke oeververbinding omdat die het meeste oplevert voor de doorstroming en luchtkwaliteit. Nu de gemeenteraad groen licht heeft gegeven aan Feyenoord City, gaan er ook stemmen op om in eerste instantie te kiezen voor een oostelijke oeververbinding. Tegen het verkeersplan van het college stemden PvdA, SP en VVD.