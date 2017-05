Op pad met boswachter Thomas - Hoogspanningsmast Biesbosch is flat voor visarenden

Boswachter Thomas

Dat vogels en in dit geval visarenden eigenwijze dieren zijn, blijkt maar weer in Nationaal Park de Biesbosch. Vogelaars staan te trappelen om het tweede broedpaar van Nederland te bewonderen. Maar de arenden hebben een plek gekozen waar eigenlijk niemand bij kan: een spaarbekken van Evides, diep in het natuurgebied.

Thomas van der Es is namens Staatsbosbeheer boswachter in Nationaal Park De Biesbosch en het Haringvliet. Iedere maand gaat RTV Rijnmond verslaggeefster Sanne Teijn met hem de natuur in om het groen in het Rijnmondgebied meer te belichten.