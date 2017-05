Broedende visarenden Biesbosch erg gesteld op privacy

Dat vogels en in dit geval visarenden eigenwijze dieren zijn, blijkt maar weer in Nationaal Park de Biesbosch. Vogelaars staan te trappelen om het tweede broedpaar van Nederland te bewonderen. Maar de arenden hebben een plek gekozen waar eigenlijk niemand bij kan: een spaarbekken van Evides, diep in het natuurgebied.

Spaarbekken de Gijster is 320 hectare groot en ligt op ruim een uur varen van het Biesboschmuseum. Samen met nog twee andere spaarbekkens in de Biesbosch vormt het het kloppende hart van de drinkwatervoorziening voor miljoenen inwoners en bedrijven in de regio Rijnmond en Noord-Brabant.

Verboden toegang

De visarenden kozen een hoogspanningsmast midden in het bekken uit om te gaan nestelen. “Dat lijkt vreemd, omdat het een kunstmatige plek is, maar dat is het niet. Het is er heel rustig en veilig”, vertelt boswachter Thomas van der Es van Staatsbosbeheer. “Het is hier verboden toegang, dus de vogels worden amper gestoord. En het uitzicht is natuurlijk geweldig!”

Een paar weken terug ontdekte Van der Es dat het visarendenpaar zit te broeden. Bijzonder, want het is pas het tweede broedpaar van Nederland. Het eerste paar kwam vorig jaar en zit verderop in de Biesbosch in een boomnest. “Hier begint het. In de Biesbosch wordt nu de basis gelegd voor een visarendenpopulatie die hopelijk heel Nederland over gaat.”

Onderhoud

Voor Tennet, de eigenaar van de hoogspanningsmast, zijn de broedende vogels niet altijd even handig. De masten hebben onderhoud nodig, maar zo lang de arenden op het nest zitten moeten de monteurs uit de buurt blijven.

“Dat is onhandig, maar ook inherent aan deze locatie. Hoogspanningsmasten zijn erg populair bij broedvogels. Dus daar moet rekening mee gehouden worden. Maar in september verlaten de visarenden het nest weer.”



Thomas van der Es is namens Staatsbosbeheer boswachter in Nationaal Park De Biesbosch en het Haringvliet. Iedere maand gaat RTV Rijnmond verslaggeefster Sanne Teijn met hem de natuur in om het groen in het Rijnmondgebied meer te belichten. Bekijk hier de video van mei: