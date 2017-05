Rijnmonders gezocht voor kosteloze vakantie in Overijssel

Pak de koffers maar

Zin in een gratis weekje gratis vakantie in Overijssel? Dat kan! Voorwaarde is wel dat je geen camera-angst hebt. RTV Oost wil komende zomer gezinnen en stellen volgen die op kosten van de omroep op ontdekkingstocht gaan in de provincie.

Het leek RTV Oost een leuk idee voor een zomerserie om mensen van buiten Overijssel een weekje vakantie aan te bieden. De omroep zorgt voor de overnachtingen en de activiteiten die mensen gaan ondernemen, zegt Bas Treffers. Gazonmaaiersrace

"Kijk, het idee is natuurlijk dat wij aan de wereld willen laten zien hoe mooi onze provincie is. Denk aan de gazonmaaiersrace in Gramsbergen, ga rogge maaien in Raalte of volg een cursus Twents dialect. " Niet bekoekeloeren

De serie loopt 8 weken. Verslaggevers volgen elke week twee stellen of gezinnen. De camera kijkt vier dagen met hen mee. Maar mensen hoeven niet bang te zijn dat verslaggevers hen 24 uur per dag 'bekoekeloeren' met camera's, zegt Bas Treffers. Spiegel

"We willen weten hoe anderen denken over onze eigenaardigheden en gewoontes. De serie is een soort spiegel voor onszelf." Wie wel trek heeft in een weekje gratis vakantie kan kijken op de website van RTV Oost. De omroep maakt vervolgens een selectie uit alle aanmeldingen.