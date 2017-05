Maatregelen rond mogelijk kampioenschap Feyenoord

De kampioenswedstrijd van Feyenoord zet zondag Rotterdam op z'n kop. Er zijn allerlei maatregelen genomen met het oog op de drukte in de stad.

Zo is de Markthal zondag dicht omdat het afgelopen zondag onrustig was in de stad. Vanwege de verwachte drukte heeft De Doelen alle concerten verplaatst.

Bruggen

Verder doen Feyenoordfans er verstandig aan om zondag en maandag het centrum van de stad met de auto te mijden. De bruggen naar Rotterdam-Zuid blijven op de piekmomenten wel open voor het wegverkeer.

De Van Brienenoordbrug, Erasmusbrug, Koninginnebrug, Nieuwe Leuvebrug en de Boerengatbrug draaien op zondag niet tussen 16.15 en 18.45 uur.

Als Feyenoord de titel wint en de huldiging op de Coolsingel doorgaat blijven op maandag de bruggen gesloten voor het scheepvaartverkeer tussen 10.15 en 14.15 uur.

Fietsen

Fietsers moeten er zondag erg in hebben dat ze hun rijwiel niet mogen meenemen in de metro. Als Feyenoord kampioen wordt, mag dat ook maandag niet ten tijde van de huldiging.

Herdenking bombardement

De herdenking van het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 gaat vooralsnog gewoon door.