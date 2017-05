Buschauffeurs met taxi's naar de Kuip

Het zijn drukke dagen voor de zingende buschauffeurs van de RET. Vorige week mochten ze in een volle Kuip 'Mijn Feyenoord' ten gehore brengen, zondag staan ze in het voorprogramma van Ahoy.

''Het is leuk om daar ook voor 12.000 mensen te mogen zingen'', zegt initiatiefnemer Aad van Hemert. ''Vorige week in de Kuip was ook al een geweldige belevenis.''

De twaalf buschauffeurs willen wel bijtijds in Ahoy optreden. ''We hebben allemaal een seizoenkaart voor Feyenoord. Dus is er afgesproken dat we na het optreden met een taxi naar de Kuip worden gebracht.''

Balkon

De buschauffeurs hadden graag ook maandag bij een eventuele balkonscène van het stadhuis meegedaan.

''Maar helaas moet een aantal van ons werken. We hebben van alles geprobeerd, maar we krijgen de club niet compleet'', besluit Van Hemert.