El Ahmadi: 'Laten zien dat wij na slecht resultaat kunnen presteren'

Karim El Ahmadi verwacht dat Feyenoord er zondag gewoon weer staat tegen Heracles Almelo en dus kampioen wordt. "We hebben het hele seizoen laten zien dat wij na een slecht resultaat kunnen presteren," doelt de middenvelder op de nederlaag van vorig weekend tegen Excelsior.

In de aanloop naar het duel met Excelsior, door de Kralingers met 3-0 gewonnen, was het hectisch. Dat is deze week wel anders. "Het is een stuk rustiger dan vorige week. Toen heerste de sfeer dat wij al kampioen waren. Nu rustiger, dat is alleen maar lekker. We moeten ons voorbereiden op zondag, de grote dag."

Over Excelsior wil El Ahmadi het liefst niet meer praten. "We kunnen daar lang over praten, maar we moeten zondag gewoon winnen."