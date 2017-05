Eerbetoon aan Prince in Kunsthal

In de Kunsthal in Rotterdam opent zaterdag de tentoonstelling Prince LOVE LIVE. Fans van de vorig jaar overleden artiest kunnen hun hart ophalen aan alle herinneringen aan 40 jaar Prince in Nederland.

Te zien zijn onder meer concertkaartjes, t-shirts en een tamboerijn die ooit van een standaard tussen het publiek viel. "Ik wist 'm meteen te vangen en nam hem natuurlijk mee naar huis."

Pascal Comvalius zegt het met een brede grijns. Met vier vrienden, allen Princefan van het eerste uur, richtte hij de tentoonstelling in. "Als jochie op de lagere school hoorde ik 1999 en ik was meteen verkocht", zegt hij.

"Door Prince heb ik zoveel muziekgenres leren kennen die ik zonder hem nooit had ontdekt."

"We hebben zeker 100 concerten van hem gezien", zegt Roald Bakker. "Hele nachten lagen we in de rij voor kaartjes. We achtervolgden Prince na de show om te kijken of er nog ergens een afterparty was."

Bij een van die afterparty's vroeg hij Prince of hij een van diens witte handschoenen mocht hebben. "Daarop zei hij vriendelijk nee", zegt Roald. "Maar even later tikte hij me op mijn schouder en gaf me zijn pochet." Ook dat pochet, zwart met witte stippen, is op de tentoonstelling te zien.

Prince, LOVE LIVE is te zien in de Kunsthal van 13 mei tot en met 10 september.