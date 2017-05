'Zondag kans om het recht te zetten, kan niet altijd'

Giovanni van Bronckhorst

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat zijn ploeg zondag gewoon de titel pakt. Na de enorme domper van vorige week in Kralingen, moet het in de eigen Kuip gebeuren tegen Heracles Almelo. 'Wij krijgen zondag de kans om het recht te zetten. Dat kan niet altijd. Wij kunnen dat wel, een week later al.'

De nederlaag bij Excelsior kwam ook bij Van Bronckhorst hard aan. 'Er zijn veel dingen fout gegaan tegen Excelsior. Het is moeilijk daar precies de vinger op te leggen. We hebben met z'n allen niet gepresteerd. Zondag zal dat anders zijn.' Feyenoord trainde deze week in alle rust, dat was in aanloop naar het treffen met Excelsior wel anders. 'Wij willen een open club zijn, dat waren wij daarvoor ook, alleen in aanloop naar deze laatste wedstrijd was het toch fijner bij elkaar te zijn, in rust.' In de eigen Kuip verloor Feyenoord dit seizoen nog niet. Tweemaal speelde de koploper van de eredivisie gelijk, tegen Ajax en SC Heerenveen. 'Wij hebben vertrouwen in eigen huis. Eigen stadion, eigen kleedkamer, eigen veld. Met het publiek erachter.' Middenvelder Tonny Vilhena is zondag geschorst in het allesbeslissende treffen met Heracles Almelo. Wie hem vervangt wil Van Bronckhorst niet zeggen.