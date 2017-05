Chauffeur met onderbuikgevoel zorgt voor aanhouding ladingdieven

Televisiedieven zijn niet ver gekomen met hun buit dankzij een oplettende vrachtwagenchauffeur. Die zag woensdag in Zwijndrecht een wit bestelbusje verdacht vaak langs zijn vrachtwagen rijden, terwijl hij dozen vol elektronica aan het lossen was.

De chauffeur vertrouwde het niet en noteerde voor de zekerheid het kenteken van de wagen. Niet lang daarna ontdekte hij dat er drie televisies waren gestolen uit zijn vrachtwagen. De man sloeg alarm, waarna de politie uitkeek naar het witte bestelbusje.

Een politiestudent van de politie-eenheid Rotterdam die onderweg was naar zijn examen zag de wagen rijden op de A16. Hij gaf een stopteken, maar de chauffeur van de bus gaf gas.

De politie zette de achtervolging in over de A16. Bij de afslag Capelle aan den IJssel op de A20 kon de bestelbus aan de kant worden gezet. In het busje lagen de drie grote televisies die uit de vrachtwagen waren gestolen.

De twee inzittenden van de bestelbus zijn aangehouden.