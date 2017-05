Directeur de Doelen neemt afscheid

Gabriël Oostvogel, directeur van concert- en congresgebouw de Doelen, stopt na 17 jaar. Op 1 januari 2018 neemt hij afscheid.

"Ik kijk met enorm veel genoegen terug op mijn tijd bij de Doelen en ben trots op wat er in die periode is bereikt, maar ik wil ook mooie projecten daarbuiten doen", legt Oostvogel uit.

De binnenkort oud-directeur is 62 jaar oud. "Als ik nog andere dingen wil doen, moet ik het nu doen", stelt hij. "Na het prachtige jubileumjaar wordt het daar nu tijd voor."

Oostvogel begon in 2000 bij de Doelen. Hij heeft samen met mede-bestuurder Anton Vliegenthart gezorgd voor de verzelfstandiging van het concert- en congresgebouw in 2006.

Ook was hij betrokken bij vernieuwingen zoals de bouw van een nieuwe publiekszaal in 2001, de renovatie van de grote zaal in 2009 en de vernieuwing van het entreegebied aan het Schouwburgplein in 2014.