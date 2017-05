Michael Verrips vervangt Roy Kortsmit in Sparta-doel

Michael Verrips

Doelman Michael Verrips zal zondag Roy Kortsmit vervangen in het belangrijke duel met Go Ahead Eagles. Kortsmit liep zondag in de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen FC Twente een blessure aan zijn meniscus op en is vrijdag geopereerd.

Michael Verrips kwam aan het begin van het seizoen over van FC Twente, maar omdat Kortsmit in deze voetbaljaargang geen minuut miste maakt hij nu pas zijn debuut in het eerste van Sparta. Bij Sparta zijn ze wel tevreden over de ontwikkeling van de 20-jarige keeper, want eerder dit seizoen verlengde hij zijn aflopende contract al tot de zomer van 2018. Verrips krijgt de voorkeur boven Ricardo Kieboom. Eerder werd al duidelijk dat het aflopende contract van der Ridderkerker formeel niet wordt verlengd. Sparta moet zondag winnen van Go Ahead Eagles om de nacompetitie te ontlopen. Daarnaast is het ook nog afhankelijk van concurrent Roda JC. Pas als zij punten verspelen op bezoek bij Vitesse kan Sparta zich direct verzekeren van nog een jaar eredivisievoetbal.