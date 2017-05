Janus de V. alsnog op vrije voeten

Celdeur

Janus de V., handlanger in de grote strafzaak tegen No Surrender-oprichter Klaas Otto is donderdag alsnog vrijgelaten. Hij zat vast in de gevangenis van Dordrecht.

De V. mocht de gevangenis eigenlijk woensdag al verlaten, maar werd meteen weer opgepakt in verband met een andere zaak. Het zou gaan om de mishandeling van een ex-vriendin ruim drie jaar geleden. Robert van 't Land, advocaat van De V. is niet te spreken over de timing van de arrestatie afgelopen woensdag. Volgens hem is deze zaak opgerakeld om zijn cliënt in de cel te houden. Van 't Land: "Het is niet netjes en niet in het belang van het slachtoffer, maar vooral in het belang van justitie." Zwijndrechter Klaas Otto wordt beschuldigd van afpersing, bedreiging, mishandeling en witwassen. Hij zou hierbij geholpen zijn door Janus de V.