Rijnmond Staat Stil met Jan Alderliesten

De danseres Els Alderliesten uit Maassluis kwam in 2011 om het leven. Samen met een vriendin was zij op vakantie in Namibië, toen zij met haar auto frontaal werd aangereden.

Haar vader, Jan Alderliesten, heeft dit dramatische verhaal opgeschreven. Het boek De Dichtbijnaheid der Dingen verschijnt volgende week.

Het werpt de vraag op: wat is er werkelijk gebeurd in Namibië? Klopt de lezing van de politie? Maar vooral: hoe ga je als ouder om met het verlies van je dochter?





Poëtisch

Alderliesten heeft geen droge reconstructie gemaakt van het ongeluk en de dagen erna. Hij beschrijft bijna poëtisch wat zijn gevoelens zijn. In juli 2011 zit hij met zijn vrouw op een Franse camping, als het vreselijke nieuws hem bereikt via de telefoon. Ze hadden net koffie besteld op een terrasje. Alderliesten kijkt naar de andere campinggasten en schrijft:

"Het was leven dat niet meer bewoog. Een betoverende nietsheid verstopte zich in iedereen. Verdrietige leegde overal, omdat Els weg was. Verdwenen. Alleen nog een schaduw in alles."

Zandkorrels

Dat beeld komt terug, als de spullen van Els aankomen in Maassluis, vanuit Namibië. Zoals haar rugzak waar zandkorrels uit de woestijn van Namibië uit vallen. "In die spullen zit toch een soort schaduw van de overledene. Van een ouder iemand kan ik dat accepteren, maar bij een jong iemand is dat onverteerbaar."

Els Alderliesten was 27 jaar toen zij stierf. Zij was danseres, deed mee aan het programma Dancing Queen op SBS6 en gaf les, onder meer in Maassluis. "Zij was mooi en vrolijk. Heel veel mensen kenden haar. Bij haar begrafenis hebben we straten in Maassluis laten afzetten. Een lang lint van fietsers reed naar Vlaardingen, naar de Emaus begraafplaats."

Beroemd

Els wilde bekend en beroemd worden als danseres. "Ook daarom heb ik het boek geschreven. Ze is er dan fysiek niet meer, maar zolang wij over haar praten, blijft zij voor mij leven."

Rijnmond Staat Stil over chronisch verdriet, blijvende herinneringen en een tweede leven als ouder.