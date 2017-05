Duits verslag van meidagen 1940 in Rotterdam

album met grammofoonplaten Sepp Diettrich

Oud-Rotterdammer Paul Smits heeft laatst via een veilingsite een kerstcadeautje van Adolf Hitler op de kop getikt. Het wel zeer bijzonder cadeau dat Sepp Dietrich, Oberst-Gruppenführer van de Waffen-SS, in 1940 aan de Führer gaf: twee albums met daarin ruim dertig grammofoonplaten waarop Duitse militairen verslag doen van hun opmars in Nederland, België en Frankrijk in mei en juni van dat jaar.

Ook het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940 komt aan bod in de ooggetuigenverslagen. De platen zijn kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog door een hoge Amerikaanse militair meegenomen uit de Rijkskanselarij van Hitler in Berlijn. Diens zoon heeft de min of meer geroofde albums uiteindelijk van de hand gedaan. Op internet is niet direct iets te vinden over andere exemplaren van dezelfde platen. Het zou wel eens om unica kunnen gaan.