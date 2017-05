Bloementelers Hoeksche Waard draaien overuren voor Moederdag

De bloemen- en plantenproducenten in de Hoeksche Waard draaiden deze weken overuren om de winkels op tijd te vullen met fleurige boeketten. Moederdag is in de bloemensector het belangrijkste verkoopmoment van het jaar.

Dat geldt niet alleen voor de Nederlandse variant. Ook moeders in Engeland, Zwitserland, Frankrijk en Rusland ontvangen graag een Nederlands boeketje op 'hun' feestdag.

Elk land heeft zo zijn eigen voorkeur: helderrood of zachtroze, veel bloemen of juist veel groen, in pot of vers gesneden.

"Deze week draaien we echt dag en nacht om heel Europa vol te krijgen met al die mooie producten", vertelt bloementeler Gert van der Pligt. "Zodat zaterdag alle winkels volstaan met topproducten die precies geschikt zijn om moeder weer blij te maken. "

Voor de Nederlandse markt is de ergste piek nu even voorbij, maar voor de Franse markt kunnen de machines alweer extra hard gaan draaien. Daar is Moederdag namelijk over twee weken.