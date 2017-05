Politie Barendrecht zoekt bomenswaffelaar

Boom

De politie is vrijdagmiddag in Barendrecht een zoektocht begonnen naar een man die bomen knuffelen niet ver genoeg vond gaan. Gehuld in slechts een T-shirt was hij bomen aan het 'swaffelen'.

De man werd gespot in de buurt van het Kilpad en de Middenweg. De politie is nog op zoek naar meer informatie. Swaffelen betekent met het mannelijk geslachtsdeel ergens tegenaan tikken. Beoefenaars doen dat bijvoorbeeld uit opwinding, balorigheid of om te choqueren. In 2008 werd de term swaffelen verkozen tot woord van het jaar.