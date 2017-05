Eten in de openlucht bij foodtruckfestival TREK

Burgemeester Just van den Bosch TREK Rotterdam

De lente is weer in volle gang en bij het voorjaar hoort natuurlijk ook lekker buiten eten. In het Vroesenpark in Rotterdam Noord is woensdag het Food Truck Festival TREK van start gegaan.

Tientallen foodtrucks staan in het park om bezoekers te voorzien van een hapje en een drankje. "Ik heb net de laatste drassige plekjes in het gras weggehaald", vertelt Van den Bosch, ook wel de 'burgeRmeester' van het terrein genoemd. "Het ziet er nu goed uit. Straks kan iedereen lekker in de wei liggen." Dat de foodtruckhype inmiddels wel is overgewaaid maakt Van den Bosch niets uit. "We wilden zorgen voor een dorpse sfeer. Dat er gegeten en gedronken kan worden is oké, maar het gaat erom dat je lekker de hele dag in het park kunt hangen met extra faciliteiten." Er is van alles te proeven op het festival: van vega en Surinaams tot tortillas' en Aziatisch. Ook zijn er heel gewone gerechten die een twist hebben gekregen zoals Aziatische poffertjes met inktvis en zeewier. Food Truck Festival TREK duurt van 11 mei tot en met 14 mei. Behalve eten is er ook live muziek en theater en zijn er verschillende attracties.