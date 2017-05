Gouka: 'Ineens heeft Heracles de status van Real Madrid'

Mikos Gouka en Martijn Krabbendam in FC Rijnmond

Mikos Gouka (Algemeen Dagblad) en Martijn Krabbendam (Voetbal International) weten het zeker: Feyenoord wordt zondag gewoon kampioen. "Tussen een uit- en thuiswedstrijd zit een wereld van verschil," zegt Gouka. "Ineens heeft Heracles de status van Real Madrid. Wat is nou normaal gesproken de kans dat Heracles in de Kuip even een punt gaat halen?"

Krabbendam: 'Feyenoord speelt iedere week in de Kuip. Ook tegen Ajax, druk genoeg. Ik kan me niet voorstellen dat het op die groep slaat," zegt Krabbendam in FC Rijnmond. Tonny Vilhena mist het treffen met Heracles Almelo. Krabbendam en Gouka verwachten Dirk Kuyt als zijn vervanger. "Ik kan me niet voorstellen dat Giovanni van Bronckhorst nu Kuyt buiten de ploeg houdt," aldus Krabbendam. Gouka: "Ik denk dat Kuyt op tien speelt. Niet onlogisch, in zo'n beladen wedstrijd."