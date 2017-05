Vier mannen opgepakt om cocaïnesmokkel

Archieffoto: Cocaïne

De politie heeft woensdag vier mannen opgepakt in Rotterdam omdat ze cocaïne gesmokkeld zouden hebben. De aanhoudingen volgen na de ontdekking van 527 kilo cocaïne in een container met bananen in de haven van Antwerpen.

Kort na de vondst van de container waren er huiszoekingen in Rotterdam, Diemen en Amsterdam. Er is 40.000 euro aan cash gevonden en tien dure horloges. In Amsterdam zijn ook twee vuurwapens gevonden. De vier verdachten zijn in Rotterdam in een auto aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 19 en 42 jaar uit Nederland, Venezuela en de Dominicaanse Republiek. De verdachten blijven in elk geval nog 14 dagen vastzitten.