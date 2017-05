Oud-burgemeester Schiedam moet toch luxe boerderij uit

De oud-burgemeester van Schiedam, Wilma Verver, moet haar luxe woonboerderij in het Gelderse Voorst verlaten. Ze moet er van de rechter voor maandag uit zijn.

De familie Verver werd in juli 2016 failliet verklaard. De curator heeft vorige maand de huur van de boerderij opgezegd. Daar was Verver het niet mee eens, maar de rechter vindt dat de curator in zijn recht staat.

Volgens de curator is het vreemd dat het echtpaar Verver de boerderij kan betalen, terwijl ze van een klein bedrag moeten rondkomen. Het echtpaar weigert te vertellen hoe ze aan het geld komen voor de huur van de boerderij.

De oud-burgemeester raakte financieel in de problemen na ruzie met de aannemer die haar huis had verbouwd.

Machtsmisbruik

Verver was namens de VVD van 2006 tot 2011 burgemeester van Schiedam. Na berichtgeving over vermeend machtsmisbruik schakelde de gemeenteraad hetBureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) in om onderzoek naar haar te doen.

Verver besloot op te stappen. In het hierna verschenen onderzoeksrapport, wordt ze beschuldigd van machtsmisbruik en belangenverstrengeling.

BING en Verver staan nog steeds lijnrecht tegenover elkaar. Verver stelt dat de werkwijze van BING niet klopte en dat het leven van haar en haar familie is verwoest door de onderzoekscommissie.

Het onderzoeksbureau erkent dat er wat onregelmatigheden in het rapport staan, maar staat nog steeds achter de conclusie dat Verver zich schuldig heeft gemaakt aan machtsmisbruik en belangenverstrengeling.