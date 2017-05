'EU-voorstel is een strop voor visserij in Stellendam'

Vissersboot in Stellendam

Het is een beslissing die zonder verstand is genomen. Dat zegt Johan Baaij van het Visserij Innovatiecentrum in Stellendam over het EU-voorstel om de pulsvisserij te beperken.

Bij pulsvisserij wordt gebruik gemaakt van elektriciteit in de sleepnetten waardoor de vis wordt opgeschrikt. De techniek wordt vooral ingezet bij het vangen van tong en de schol. Strop

Volgens Baaij wordt het besluit genomen door landen die qua visserij achterlopen bij Nederland. "We hebben de meest moderne vloot. Kom op, laat ons als voorbeeld dienen", stelt hij. "Laat ze maar hierheen komen. We willen graag ons verhaal vertellen." Volgens Baaij wordt het besluit genomen door landen die qua visserij achterlopen bij Nederland. "We hebben de meest moderne vloot. Kom op, laat ons als voorbeeld dienen", stelt hij. "Laat ze maar hierheen komen. We willen graag ons verhaal vertellen." De broer van Baaij, visserman Albert Baaij is het roerend met zijn broer eens. "Het is een strop", reageert hij. "Wij hebben alles omgebouwd en hebben er kopzorgen van. Ik zie het somber in voor de toekomst." CO2

Volgens Albert Baaij is de pulsvisserij juist een uitkomst. "Je hebt minder slijtage, minder CO2-uitstoot en minder bodemberoering." Ook voor de vissen is het volgens hem beter. "De kleine visjes laten we zwemmen. Ik zou niet anders meer willen." Volgens Albert Baaij is de pulsvisserij juist een uitkomst. "Je hebt minder slijtage, minder CO2-uitstoot en minder bodemberoering." Ook voor de vissen is het volgens hem beter. "De kleine visjes laten we zwemmen. Ik zou niet anders meer willen." De pulsvisserij mag maar beperkt worden toegestaan als het aan de EU-ministers van visserijzaken ligt. Dat bleek donderdag na overleg in Brussel. Onrechtvaardig

Staatssecretaris Martijn Van Dam staan aan de kant van de Nederlandse kottervloot en noemde het standpunt onrechtvaardig. Staatssecretaris Martijn Van Dam staan aan de kant van de Nederlandse kottervloot en noemde het standpunt onrechtvaardig. De Tweede Kamer had hem opgedragen tegen te stemmen, maar dat veranderde weinig. "Er zijn nog mogelijkheden, maar ik ben niet optimistisch. We blijven knokken'', zegt Van Dam.