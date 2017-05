Politieke spanning in Westland na voordracht Hans Spigt als nieuwe wethouder

Hans Spigt, de voormalig wethouder uit Dordrecht, heeft voor onrust gezorgd in de Westlandse politiek. Dat meldt de lokale omroep WOS. De PvdA is uit de coalitie gestapt.

De gemeente Westland is op zoek naar een nieuwe wethouder na het vertrek van PvdA-wethouder Mohamed el Mokaddem. De PvdA had Hans Spigt voorgedragen, maar de andere coalitiepartijen, zien dat niet zitten.

GroenLinks vond het niet vanzelfsprekend dat de PvdA zelf een opvolger voor El Mokaddem zou leveren.

Een ander bezwaar van de coalitiepartijen was dat Spigt deeltijd-wethouder zou worden. Spigt is op dit moment ook aanjager bij de overheid om voor extra banen voor mensen met een beperking te zorgen.

Hans Spigt was acht jaar lang wethouder namens de PvdA in Dordrecht. Met het opstappen van de PvdA heeft de coalitie in Westland nog 20 van de 39 raadszetels over, wat neerkomt op een kleine meerderheid.