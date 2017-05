Naar de haaien, bijen redden, wandelen met 7 hondjes en potige dieren in Chris Natuurlijk van 13 mei!

Naar de haaien!

Haaien zwemmen al honderden miljoenen jaren in de wereldzeeën rond. Maar van de 500 soorten wordt 33 procent ernstig bedreigd, ook met haaien in de Noordzee gaat het niet goed. Bij de haaien in het Oceaneum van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam, hoort Chris Natuurlijk hoe dat komt. Met de actie Haai-alarm voert het Wereld Natuur Fonds actie voor de haai.

Bijen redden met Deborah Post

Deborah Post wil een zee van wilde, streekeigen bloemen door heel Nederland als voedsel voor bijen. Na de A4- Honeyhighway , ingezaaide bermen langs het spoor en waterdijken, roept ze nu ook ondernemers en gewone burgers op om te zaaien voor de bijen. Chris Natuurlijk bezoekt landgoed Ophodenpijl in Schipluiden waar Deborah Post haar ideeën verder ontwikkelt.

De getijgerde lijmspuiter

Hoeveel poten heeft een getijgerde lijmspuiter en spuit hij ook écht lijm? Jelle Reumer , de oud-directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam vertelt in Chris Natuurlijk over zijn nieuwe boek De getijgerde lijmspuiter & 99 andere beesten. De dieren zijn ingedeeld op basis van het aantal poten.

Hondjes en hun bazen (serie)

Op 20 mei is de Dogparade010 , een vrolijke optocht van honden en hun baasjes over de West-Kruiskade in Rotterdam.In Chris Natuurlijk hoor je tot die tijd iedere zaterdag een portret van een hond en zijn baasje. op 13 mei is dat Sabine. Met haar hondenuitlaatservice Social Canine Club gaat ze twee keer per dag twee uur wandelen met een groep honden. Chris Natuurlijk gaat met haar en de honden mee op pad door het Vrijenburgerbos in Barendrecht.

Over Chris Natuurlijk

