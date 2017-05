Schietpartij op straat in Rotterdam-Delfshaven

Foto MediaTV

De politie onderzoekt een schietpartij op de Middenkous in Rotterdam-Delfshaven. Vrijdagavond is daar een auto beschoten. De wagen is er daarna met hoge snelheid vandoor gegaan.

Volgens de politie raakte niemand gewond als gevolg van de schietpartij. Op straat zijn zeker vijf kogelhulzen gevonden. De aanleiding voor de schietpartij op de Middenkous is nog niet bekend. Ook de dader is nog spoorloos.