Militairen houden open dag bij Euromast

Liefhebbers van militairen en legervoertuigen kunnen zaterdag hun hart ophalen in het gebied rond de Parkhaven in Rotterdam. Op het terrein bij de Euromast laten militairen zien wat hun werk inhoudt.

De Koninklijke Landmacht houdt tijdens haar open dag demonstraties met onder meer een brugleggende tank en een bushmaster. Ook laten de militairen zien hoe ze varen in een genieboot of naar explosieven zoeken.

Behalve in Rotterdam zijn op nog 10 andere plekken in het land evenementen van de Landmacht. De open dagen zijn gratis toegankelijk en duren van 10.00 uur tot 16.00 uur.

De Landmachtdagen begonnen maandag al. Honderden militairen gingen in het hele land basisscholen langs om te vertellen over hun werk in het leger.