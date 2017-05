Molukkers herdenken aankomst in Nederland

Tientallen Molukkers lopen zaterdagmiddag van Rotterdam naar Krimpen aan den IJssel. Met de wandeltocht herdenken ze dat in 1951 de eerste generatie Molukkers in Nederland arriveerde.

De 'walk' begon op de Lloydkade in Rotterdam, waar de Molukkers na een lange zeereis aankwamen . Het eindpunt in Krimpen is de Molukse stichting Umam in de Meerkoetstraat. Daar worden de wandelaars feestelijk onthaald.

Met de tocht willen de Molukkers onder meer geld inzamelen voor een monument ter gelegenheid van hun aankomst in Nederland.