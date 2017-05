Boekelman naar WK atletiek

Melissa Boekelman

Melissa Boekelman heeft zich zaterdag gekwalificeerd voor de WK atletiek, die in augustus in Londen worden gehouden. De atlete uit Dordrecht stootte bij de wedstrijd in de Diamond League in het Chinese Shanghai naar 17,83 meter, acht centimeter meer dan de WK-limiet.

Boekelman gooide haar beste afstand tijdens haar derde poging. Daarmee behaalde de Dordtse de vijfde plaats. De Chinese Lijiao Gong won met een stoot van 18,98. Vorige zomer was Boekelman actief op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, maar daar kwam ze niet verder dan de kwalificaties.