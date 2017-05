Kieboom: 'Jammer dat ik Sparta moet verlaten'

Na vijf seizoen komt er een einde aan het dienstverband van Ricardo Kieboom bij Sparta. Eerder was al bekend dat het aflopende contract van de doelman niet verlengd zou worden.

Voor Kieboom was het beëindigen van zijn contract geen verrassing: "Door middel van een gesprek met Alex Pastoor zijn we samen overeen gekomen dat het beter was om de club te verlaten. Ik heb een plan en wil gaan spelen. Dat is hier de afgelopen jaren niet gelukt. Dan moet je je vleugels spreiden en ergens anders gaan kijken."

Kieboom heeft echter nog geen nieuwe club gevonden. "Ik zit vijf jaar bij Sparta en ben van deze club gaan houden. Maar het belangrijkste is nu dat we zondag winnen en in de eredivisie blijven", aldus de doelman, die het jammer vindt dat hij Sparta moet verlaten. "Ik ken iedereen hier, woon bij het Centraal Station en kom op de fiets naar de club. Ik heb het hier onwijs naar mijn zin."

Zijn mindere optreden in de nacompetitie tegen FC Dordrecht van drie seizoenen geleden is volgens Kieboom 'niet relevant'. "Daarna heb ik nog enkele belangrijke wedstrijden gespeeld. Ik heb een aantal wedstrijden kunnen laten zien wat ik waard ben. Daarin heb ik, denk ik, mezelf goed gepresenteerd."