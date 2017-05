Jane Smeehuizen vraagt via Facebook:

Ik heb een echt Feyenoord-hart, maar ik kijk ook graag naar andere wedstrijden. Waarom hebben veel andere clubs uit het buitenland ook rood en wit in hun tenue? Is daar een reden voor, is dat misschien verplicht?

Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag het de Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.