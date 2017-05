Dordtse eist opnieuw hond Rex terug

Dora en Rex Rex

De Dordtse Dora Rodic gaat in hoger beroep om haar hond Rex terug te krijgen. De Mechelse herder nam in september 2016 de benen en beet toen twee kinderen en een fietser. Nadat de hond in beslag was genomen, plaatste justitie het dier bij andere mensen. De rechter oordeelde vorige maand dat het Openbaar Ministerie dat mocht doen. Rodic is het daar niet mee eens.

Het ingewikkelde aan de zaak is dat een andere rechter in februari besloot dat de verwondingen die Rex had toegebracht wel meevielen. Rodic kreeg een boete en mocht Rex ophalen. Maar justitie had intussen de hond herplaatst. De vrouw eiste haar hond vervolgens op en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter oordeelde dat de hond niet meer terug kan. Ook krijgt Rodic niet te horen waar Rex is, in verband met de privacy van de nieuwe eigenaren. Vorige maand bleek al dat de Dordtse zich daar niet bij neerlegt. Ze loofde 4000 euro uit voor degene die Rex naar haar terug brengt. Het filmpje waarin ze haar oproep doet, is al meer dan 5600 keer bekeken. Maar Rodic heeft nog altijd geen idee waar haar hond is.