Vooruitblik Bischop: 'Morgen is een echte finale'

Iedere zaterdagmiddag blikt Rijnmond Sport op de radio vooruit op de komende wedstrijd van Feyenoord. Deze keer sprak presentator Walter Tempelman met radioverslaggever Sinclair Bischop over het verloren duel tegen Excelsior, de komende kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo en de rol van Willem II tegen Ajax.

'Morgen een echte finale'

Feyenoord heeft de afgelopen week kunnen herstellen na de 3-0 zeperd tegen Excelsior van vorige week zondag. "Verliezen kan altijd, de manier waarop gaf wel te denken. Aan de andere kant heeft Giovanni van Bronckhorst snel geprobeerd om de knop om te zetten. Men heeft het altijd over een finale, maar dat is het morgen echt", aldus de radiocommentator van RTV Rijnmond.

Na afloop van de wedstrijd tegen Excelsior praatte iedereen elkaar na, zegt Bischop. "Volgens de algehele opinie zou Feyenoord niet met de druk kunnen omgaan. Lag er wel zoveel druk op die wedstrijd tegen Excelsior? Natuurlijk heeft Feyenoord gefaald, maar we moeten ook de complimenten aan Excelsior geven." Bischop denkt dat Feyenoord die wedstrijd onderschat heeft: "De club heeft de afgelopen weken meerdere zeperds opgelopen. Het heeft niet zozeer met de spanning te maken, maar met kunstgras en onderschatting."

Bischop verwacht dat Heracles morgen wordt verslagen als Feyenoord morgen rustig blijft. Wel waarschuwt hij voor oud-Feyenoorder Samuel Armenteros, die de laatste weken in vorm is bij Heracles. "Hij is bezig aan een goede reeks, maar de verdediging van Heracles is niet het beste gedeelte van het elftal. Er zijn morgen veel mogelijkheden." Verder wijst de radiocommentator van RTV Rijnmond op het verschil tussen thuis- en uitwedstrijden van Feyenoord.

'Niet zoveel verwachten vanuit Tilburg'

Als Feyenoord morgen van Heracles wint, dan is de kampioensschaal binnen. "Bij verlies kijkt Feyenoord weer naar Tilburg, maar ik denk dat we niet zoveel hoeven te verwachten van de mannen van Erwin van der Looi," zegt Bischop, die doelt op de wedstrijd tussen Willem II en Ajax. "Op basis van wat Ajax de laatste weken laat zien en de gigantische boost die de ploeg heeft gekregen na het bereiken van de Europa Leaguefinale, verwacht ik dat Ajax ook over Willem II heen walst."

Maar Bischop noemt ook het gegeven dat Ajax regelmatig punten heeft laten liggen na een Europese wedstrijd. "Het hoeft allemaal niet voor Ajax. Natuurlijk wil de club kampioen worden, maar Ajax weet dat het afhankelijk is van Feyenoord. Ze kunnen wel frank en vrij voetballen en daarna kijken wat er in De Kuip gebeurt."

'Trauma als Feyenoord nu geen kampioen wordt'

Bischop verwacht echter wel dat Feyenoord kampioen wordt. "Maar als Feyenoord het nu nog weggeeft, dan moet je de club echt bij elkaar gaan oprapen. De club staat al 33 wedstrijden bovenaan en Feyenoord heeft genoeg kansen gekregen om definitief met de concurrentie af te rekenen. Als je nu geen kampioen wordt, dan wordt het voor Feyenoord een trauma. Het is een unieke kans om kampioen te worden", aldus Bischop.