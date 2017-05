Nog plek zat in Ahoy voor Feyenoordfans

Voetballiefhebbers die in Rotterdam op grote schermen willen kijken naar Feyenoord-Heracles kunnen nog ruimschoots terecht in Ahoy. Van de 12.000 beschikbare kaarten zijn er een dag voor de wedstrijd nog 4500 beschikbaar.

De gemeente Rotterdam maakte donderdag bekend dat de wedstrijd ook in Ahoy kon worden gevolgd. In het evenementencomplex staat volgens Ahoy het grootste scherm van Rotterdam. De kaartjes kosten €11,50.

Ook in het centrum van Rotterdam, op het Stadhuisplein, de Binnenrotte en bij Biergarten kunnen fans terecht die geen kaartje hebben voor de Kuip. Die evenementen waren begin van de week al uitverkocht.

Gezinnen met kinderen kunnen terecht in Hal4 aan de Watertorenweg in Rotterdam. Er is plek voor 450 mensen. Er waren zaterdagmiddag zo'n 250 kaarten verkocht.