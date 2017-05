Reunie Radio Holland: 'Morse verleer je nooit'

Ze zijn het nog steeds niet verleerd, de voormalige radio-officieren en telegrafisten van Radio Holland. Op een reünie op het SS Rotterdam mochten ze zaterdag weer even op de "sleutel", zoals de seinsleutel voor morse ook wel genoemd wordt.

"Zoiets verleer je dus nooit," zegt een oud-officier, terwijl hij met zijn wijsvinger vliegensvlug een code intikt "Als ik de piepjes in de verte al hoor, begin ik in mijn hoofd direct te vertalen. Het gaat er nooit meer uit."

100 jaar

Maar liefst 500 oud-medewerkers kwamen naar de bijeenkomst op het oude cruiseschip aan de kade van Katendrecht. De reünie was georganiseerd ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van Radio Holland.

Beursberichten

Jan Schenk was in de jaren zestig toevallig radio-officier op het SS Rotterdam. "Wij hadden tijdens zo'n wereldreis wel 700 passagiers en 700 bemanningsleden aan boord, die allemaal wel eens een bericht wilden versturen of ontvangen. En dat ging toen nog in morse."

"Het waren in die tijd vooral rijke, Amerikaanse passagiers. Die wilden op de hoogte blijven van de beursberichten of wilden een telegram sturen voor de aankoop van aandelen. Maar ook overlijdensberichten of geboortes werden via de seinsleutel doorgegeven."

Uitgestorven beroep

Radio Holland leidde tot eind jaren negentig radio-officieren op en zond ze uit naar schepen over de hele wereld. Tegenwoordig is het bedrijf gespecialiseerd in radio- en satellietcommunicatie in de maritieme sector. Het beroep van telegrafist of radio-officier is door de komst van moderne technieken inmiddels uitgestorven.